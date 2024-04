Festival Soam as Guitarras começa em Oeiras

Na 8.ª edição, Oeiras recebe o festival entre hoje e 13 de abril e nos dias 17 e 18 de maio. No espetáculo que abre este ano o festival, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, o vocalista dos Xutos & Pontapés, Tim, convida Pedro Jóia.Em maio, o festival chega à Póvoa de Varzim, com espetáculos de Tim e Pedro Jóia, no dia 17, e de João Só com Tiago Nogueira, no dia 18. Os concertos acontecem no Cine-teatro Garrett.O Soam as Guitarras instala-se em Setúbal de 24 a 30 de maio, com espetáculos no Cinema Charlot e no Fórum Municipal Luísa Todi.