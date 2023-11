Festlip2023 celebra as mulheres

Teatro, espetáculos, encontros com autores, oficinas, uma produção para crianças e uma mostra "gourmet" dominam a programação da segunda etapa da edição deste ano do festival, que decorre de 29 de novembro a 4 de dezembro, depois da programação apresentada em Lisboa, em maio, que então acompanhou as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.O espetáculo “O canto das Sereias”, que envolve atrizes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, é um dos destaques da edição que agora se inicia no Brasil, assim como as atuações da cantora cabo-verdiana Tidy Rodrigues e do músico brasileiro Artur Vidal. A representação portuguesa conta com as companhias Os Improváveis, Teatro Plage, Sillyseason e Teatro Meridional, além da oficina “Icária", de Rui Pina Coelho.Nas homenagens, a atriz Zezé Motta recebe o Prémio Festlip, dedicado a expoentes das artes nos países de língua portuguesa, e a escritora Conceição Evaristo, autora de “Becos da memória”, recebe o Prémio Elo Festlip, de reconhecimento pela sua obra e projeção internacional.