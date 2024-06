O filme "Abandonados" produzido pela RTP já recebeu sete prémios de cinema. As últimas distinções aconteceram no Festival de Cinema Internacional de Vancouver, no Canadá e no Festival de Cinema Independente de Veneza, em Itália.

O filme venceu na categoria de Direitos Humanos. Abandonados" baseia-se no livro "Timor na Segunda Guerra Mundial %u2013 Diário do Tenente Pires", do historiador António Monteiro Cardoso.



Retrata uma história esquecida durante a invasão japonesa em Timor-Leste, em 1942. O elenco conta com mais de 70 atores.