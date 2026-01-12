Filme brasileiro conquista dois Globos de Ouro

Foto: Mario Anzuoni - Reuters

O novo trabalho de Kléber Mendonça Filho venceu na categoria de melhor filme em língua não inglesa. E Wagner Moura o troféu de melhor ator dramático. É o segundo ator brasileiro a vencer um Globo de Ouro, um ano depois de Fernanda Torres por "Ainda Estou Aqui".



Ainda no cinema, destaque para "Batalha Atrás de Batalha". O novo filme de Paul Thomas Anderson venceu quatro globos de ouro, incluindo melhor comédia, realização e argumento.



Já, Hamnet, da realizadora Chloe Zhao, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme dramático e Jessie Buckley melhor atriz.



Na televisão, os prémios dividem-se entre as plataformas de streaming. Adolescência, da Netflix, conquista quatro globos de ouro, incluindo melhor série de curta duração.



The Pitt, produção HBO, ganha melhor série dramática e The Studio, da Apple TV, melhor comédia.



