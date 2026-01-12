Cultura
Filme brasileiro conquista dois Globos de Ouro
Noite de glória para o cinema do Brasil. O filme "O Agente Secreto" conquistou dois globos de ouro na cerimónia que decorreu esta madrugada em Los Angeles, na Califórnia.
Foto: Mario Anzuoni - Reuters
Ainda no cinema, destaque para "Batalha Atrás de Batalha". O novo filme de Paul Thomas Anderson venceu quatro globos de ouro, incluindo melhor comédia, realização e argumento.
Já, Hamnet, da realizadora Chloe Zhao, ganhou o Globo de Ouro de melhor filme dramático e Jessie Buckley melhor atriz.
Na televisão, os prémios dividem-se entre as plataformas de streaming. Adolescência, da Netflix, conquista quatro globos de ouro, incluindo melhor série de curta duração.
The Pitt, produção HBO, ganha melhor série dramática e The Studio, da Apple TV, melhor comédia.
Os globos de ouro são organizados pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood e distinguem o que de melhor se fez no último ano no cinema e na televisão.