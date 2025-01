Filme de animação "Percebes" de fora das nomeações para os Óscares

"Percebes" tinha sido incluído, em dezembro, na lista de finalistas no processo de seleção dos nomeados para os Óscares, mas acabou por não chegar às nomeações hoje anunciadas.

Em 2023, o filme "Ice Merchants", de João Gonzalez, foi indicado naquela mesma categoria, sem conquistar a estatueta dourada.

"Percebes" é uma curta-metragem documental de animação focada no ciclo de vida, na apanha e consumo de percebes na costa algarvia, com depoimentos de pescadores e vendedores que falam sobre a relação com o mar, sobre turismo e sobre a descaracterização da paisagem urbana costeira.

Produzido pelo estúdio BAP Animation, em coprodução com França, "Percebes" chega às nomeações para os Óscares depois de ter sido exibido em mais de uma centena de festivais, somando 18 prémios e menções especiais, segundo dados da Agência da Curta-Metragem.

Entre os prémios mais significativos está o de melhor filme no Festival de Cinema de Annecy (França) e o prémio do público nos festivais Curtas de Vila do Conde e Cinanima (Espinho).

Alexandra Ramires é do Algarve e Laura Gonçalves da região Centro e ambas fazem cinema de animação tanto em nome próprio como em parceria, no estúdio BAP Animation, no Porto.

Anteriormente, as duas realizadoras fizeram juntas o filme "Água Mole" (2015).

No percurso de acesso aos Óscares, a realizadora Laura Gonçalves chegou a fazer parte da lista de finalistas para a edição de 2023 com o filme de animação "O homem do lixo", mas não chegou às nomeações.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 02 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia.