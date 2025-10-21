Filme de Sebastião Varela distinguido no festival DokuBaku no Azerbaijão

Em comunicado, a produtora de cinema portuguesa Hot Chilli Films adianta que o júri destacou o filme como: "Um filme-concerto poético que envolve o público na música intensa dos Expresso Transatlântico".

"Inspirado no álbum homónimo lançado em setembro de 2023, `Ressaca Bailada` é um filme-concerto que nasceu da vontade de levar a linguagem visual dos Expresso Transatlântico para lá dos videoclipes, explorando novas formas de expressão ao vivo", refere a produtora portuguesa.

As filmagens de "Ressaca Bailada" decorreram em Marvila e no Bairro Alto, em Lisboa, e no Guincho, no concelho de Cascais, entre 13 e 17 de abril de 2024.

O filme conta com Gaspar Varela (guitarra portuguesa, viola, guitarra elétrica), Rafael Matos (bateria) e Sebastião Varela (guitarra elétrica), com a participação de Tiago Martins (baixo), Zé Cruz (trompete, teclados, sopros, percussão), Iúri Oliveira (percussão) e Conan Osíris (voz num dos temas).

Nas partes ficcionadas, o elenco inclui os atores Rita Blanco, João Cachola, Laura Dutra, Vicente Wallenstein, Inês Pires Tavares, Rodolfo Major e Nuno Nolasco.

"O Main DokuMuse Award - iMystic reforça o impacto artístico de "Ressaca Bailada", reconhecendo a sua abordagem única à música e à tradição portuguesa, reinventadas através da lente do cinema", refere ainda a produtora.

A 9.ª edição do DokuBaku - Festival Internacional de Cinema Documental do Azerbaijão decorreu entre os dias 13 e 19 outubro.