Filme "Mosquito" de João Nuno Pinto faz abertura oficial Festival de Cinema de Roterdão

Se a Primeira Guerra Mundial teve como palco o continente europeu, o filme "Mosquito" conta da mesma violência mas em terras da África colonizada por Portugal.



Baseado em factos reais, da história do avô do realizador, "Mosquito" de João Nuno Pinto, é uma co-produção com França, Portugal e Moçambique, da Leopardo Filmes, e faz a abertura do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, com estreia marcada para as salas de cinema a 8 de março.