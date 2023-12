Margarida Vaz - Antena 1

O ator norte-americano Timothée Chalamet, canta e dança no filme, tem o papel de Willy Wonka. O ator britânico Hugh Grant interpreta um Umpa-Lumpa.



O filme ''Wonka'', do realizador Paul King que realizou, também, os filmes do urso Paddington, é uma prequela do filme ''Charlie e a Fábrica de Chocolate''.