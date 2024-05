Filme "O Bêbado" é a primeira longa-metragem do realizador André Marques

Os estreantes Vítor Roriz e Ina Esanu têm os papéis principais. O elenco conta, ainda com os actores António Melo, Teresa Madruga, João Pedro Vaz e Flávia Gusmão, entre outros.



O filme rodado em Setúbal é, também, a estreia do realizador André Marques, nas longas-metragens. André Marques realizou as curtas-metragens ''João e o Cão'', ''Luminita'' e ''O Avô'', filmes premiados.



O realizador André Marques contou à jornalista da Antena1, Margarida Vaz que queria trazer para o cinema os temas do alcoolismo e do tráfico humano.