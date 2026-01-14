Filme "Terra Vil" de Luís Campos nomeado para prémio no Festival de Gotemburgo

"Terra Vil" é um dos oito filmes candidatos a este prémio, destinado a primeiras obras e criado para honrar o cineasta sueco Ingmar Bergman.

"Terra Vil" é a primeira longa-metragem de Luís Campos, com Lúcia Moniz e Rúben Gomes no elenco, para contar uma história sobre ruralidade, subdesenvolvimento, figuras patriarcais e violência doméstica.

O filme aborda ainda o acidente de Entre-os-Rios, ocorrido em 2001, quando a ponte que ligava esta localidade a Castelo de Paiva caiu sobre o rio Douro, causando 59 mortos.

Com estreia portuguesa marcada para 26 de fevereiro, "Terra Vil" é uma produção da Matiné em coprodução com Itália, e conta com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da RTP.

Luís Campos é autor das curtas-metragens "Carga" (2017), "Boca cava terra" (2022) e "Monte Clérigo" (2023) e criou a produtora Matiné.

Da lista de filmes candidatos ao prémio Ingmar Bergman também faz parte a produção brasileira "Pequenas Criaturas", da realizadora Anne Pinheiro Guimarães.

Em 2025, o prémio Ingmar Bergman foi atribuído ao filme "Hanami", primeira longa-metragem da realizadora luso-cabo-verdiana Denise Fernandes.

A 49.ª edição do Festival de Cinema de Gotemburgo decorrerá de 23 de janeiro a 01 de fevereiro e da programação constam vários filmes portugueses, nomeadamente "A Vida Luminosa", de João Rosas, "As Estações", de Maureen Fazendeiro, e "O Riso e a Faca", de Pedro Pinho.

A eles juntam-se ainda as coproduções portuguesas "Magalhães", do realizador filipino Lav Diaz, "Era uma vez em Gaza", dos irmãos palestinianos Tarzan e Arab Nasser, e "É o que é", da realizadora neerlandesa Jasmijn Kooijman.