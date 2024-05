FITEI abre as cortinas durante 11 dias

A 47.ª edição do evento decorre até 26 de maio e passa por 14 palcos diferentes, com nove espetáculos internacionais e várias estreias nacionais em cartaz, num ano em que ao trauma e bravura que constavam do motivo temático de 2023 se juntou o lado espectral.Uma das novidades deste ano é o regresso ao Coliseu do Porto, no sábado, com uma criação do Teatro O Bando e da Companhia Olga Roriz, em parceria com a Banda Sinfónica Portuguesa, intitulada “Irmã Palestina – 1001 Noites”.Paralelamente às peças, decorrerão, entre outras iniciativas, ações de formação com a participação dos artistas que passam pela cidade, bem como momentos performáticos, festas e encontros com programadores, além de mesas redondas e outros programas inseridos no FITEI Aberto e no FITEI Pro.