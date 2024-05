Está de regresso mais uma edição do Fitei, o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Até 26 de maio, o teatro vai subir ao palco das cidades de Gaia, Porto, Matosinhos e Viana do Castelo.

O arranque do festival acontece logo à noite, no Teatro do Campo Alegre, com uma criação da companhia Hotel Europa.