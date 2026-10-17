Cultura
Fólio. Festival Literário Internacional de Óbidos
Fólio, o cinema espreita a literatura, com a escritora Leila Slimani à conversa com Rui Pedro Tendinha e Rita Nunes.
Na reta final da edição deste ano do Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, há uma incursão pela sétima arte, com espaço para conversar sobre cinema.
Este sábado, o tema é "O cinema a espreitar a literatura". A convidada é a escritora franco-marroquina Leila Slimani, numa conversa conduzida pelo programador e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha.
Realiza-se na Biblioteca Municipal de Óbidos - Casa José Saramago, a entrada é livre.
Este sábado, o tema é "O cinema a espreitar a literatura". A convidada é a escritora franco-marroquina Leila Slimani, numa conversa conduzida pelo programador e crítico de cinema Rui Pedro Tendinha.
Realiza-se na Biblioteca Municipal de Óbidos - Casa José Saramago, a entrada é livre.