Fontaines D.C. e FKA Twigs entre os 55 artistas que atuam no Primavera Sound Porto
Fontaines D.C., FKA Twigs, The Chemical Brothers, Hayley Williams, Kim Petras e Metronomy estão entre as 55 bandas e artistas que compõem o cartaz do festival Primavera Sound Porto, que regressa ao Parque da Cidade em junho de 2027.
Os nomes dos 55 artistas e bandas que atuam na 14.ª edição do festival, que acontece entre 10 e 13 de junho, foram anunciados hoje, num vídeo partilhado nas páginas do festival, nas redes sociais.
Em 2027, o Primavera Sound Porto volta a ter "três dias principais" e "uma festa eletrónica de encerramento", com Josh Baker, Cloonee, Carlita e Trikk, segundo a promotora Ritmos, em comunicado.
Na 14.ª edição, o festival tem Fontaines D.C., Hayley Williams, FKA twigs, The Chemical Brothers, Lola Young, beabadoobee, Tinashe, Kim Petras, Metronomy, Wilco, underscores e Christine and the Queens como "alguns dos `headliners` [cabeças de cartaz]".
O extenso cartaz inclui também ANOHNI, Dinosaur Jr., CHVRCHES, Julien Baker, Bonnie "Prince" Billy, Converge, DIIV, Francesa Theodora, Shygirl, Westside Cowboy, English Teacher, Gurriers, Sophia Stel, @, Friko, Don Caballero, Marina Sena, Clã, Branko, Mães Solteiras, Cassete Pirata, Santiago Motorizado, TRISTÁN! e pablopablo, entre outros.
Os passes para os quatro dias do festival, que custam 190 euros (valor ao qual acrescem taxas), já estão à venda, em exclusivo na aplicação Fever.
Está também disponível um passe VIP, que custa 300 euros (mais taxas).
Haverá também bilhetes diários, cujo valor não foi ainda divulgado, quando o cartaz foi anunciado por dias.