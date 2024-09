Fotógrafo palestiniano Mahmud Hams distinguido com Visa d`or News por cobertura da guerra

O fotógrafo de 44 anos, que tem trabalhado para a agência de notícias France-Presse (AFP) no território palestiniano desde 2003, agradeceu a distinção num vídeo transmitido no sábado durante a entrega dos prémios.

"Espero que as fotografias que tirámos digam ao mundo que esta guerra e este sofrimento têm de acabar", referiu Mahmud Hams num comunicado de imprensa divulgado pela agência.

Devido a atrasos no visto, o fotógrafo não conseguiu estar em Perpignan a tempo de receber o prémio pessoalmente, mas deverá viajar até França nas próximas semanas, disse Stéphane Arnaud, editor-adjunto de fotografia da AFP, que recebeu o prémio em nome de Hams.

Os outros nomeados para o Visa d`Or News foram o israelita Ziv Koren, pelo trabalho sobre o ataque do Hamas a Israel, a 07 de outubro, que desencadeou a guerra; o fotojornalista francês Corentin Fohlen, pelo trabalho de reportagem no Haiti, no coração do "poder dos gangues", e o fotógrafo norte-americano John Moore, pela cobertura da guerra contra o tráfico de droga no Equador.

Mahmud Hams deixou Rafah, no sul da Faixa de Gaza, com a família em fevereiro de 2024 e, desde então, trabalha para a AFP no Catar.

"Mahmud e os seus colegas, fotógrafos e jornalistas da AFP na Faixa de Gaza fizeram um trabalho extraordinário sob todos os pontos de vista", reagiu Éric Baradat, diretor-adjunto de informação da AFP responsável pela fotografia. "O seu testemunho ficará na história", acrescentou.

Todos os anos, o Visa pour l`image, principal evento internacional dedicado ao fotojornalismo, oferece exposições gratuitas, projeções, encontros com fotógrafos e debates durante uma semana, que este ano arrancou na segunda-feira e terminou no sábado.