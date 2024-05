Fotógrafo Tommaso Protti expõe em Lisboa sobre crises sociais e ambientais na Amazónia

"Terra Vermelha" resulta de uma década de trabalho e vivência de Tommaso Protti no Brasil, acompanhando ainda um território "onde as comunidades indígenas lutam pela sobrevivência face ao desmatamento desenfreado e aos inúmeros crimes ambientais que ali são praticados", refere o espaço Narrativa, que acolhe a exposição.

Tommaso Protti estará na sexta-feira na inauguração e também para uma conversa com o público sobre este trabalho, que cruza várias realidades do Brasil: a desflorestação desregulada, a corrupção, a poluição, a pobreza.

"Na Amazónia fica claro que a terra vale mais do que a vida humana. E no caminho para a destruição do planeta, o próximo passo para a humanidade é a sua própria extinção", afirma o fotógrafo na página oficial.

Com "Terra Vermelha", Tommaso Protti foi distinguido pelo Instituto de Jornalismo Donald W. Reynolds, nos Estados Unidos, e pela Fundação Carmignac, em França.

Esta exposição abre a terceira edição do Ciclo Narrativa, que, entre sexta-feira e domingo, reúne em Lisboa autores de diferentes países e áreas de intervenção através da Fotografia.

Durante três dias haverá ainda leitura de `portfólios` com editoras internacionais, apresentações de livros ou debates, com a participação de Tommaso Protti, Leonel de Castro, João Cruz, Catarina Cesário Jesus, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kosmala, Katya Bogachevskaya e Francesca Faulin.

Vão estar presentes as editoras Blow UP Press, XYZ Books, Fotografika Publishing e VOID.

É ainda programada a exibição do documentário "Toda a Beleza e a Carnificina", de Laura Poitras, sobre a artista Nan Goldin, no cinema Fernando Lopes, dentro da Universidade Lusófona.

O espaço Narrativa, inaugurado em 2022, é um atelier, galeria, biblioteca e associação sem fins lucrativos que tem como missão a partilha e a valorização da Fotografia como forma de expressão e de comunicação.