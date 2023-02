Fotos inéditas da viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral oferecidas a Cabo Verde

Helena Neto, conhecida como Milena, tem 87 anos e desde os 10 que vive em Portugal. Cresceu a ver um álbum "muito especial" elaborado pelo seu pai, Raul Ribeiro, que foi o último diretor do jornal Notícias de Cabo Verde (1931 -- 1962) e era um apaixonado pela fotografia.

O álbum que Milena Neto guardou até hoje é de cartão e cada página apresenta três a quatro fotografias da aventura dos dois portugueses que, em 1922, realizaram com sucesso a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

A ilha de São Vicente, onde Milena Neto nasceu, foi a segunda paragem da viagem de Gago Coutinho (cartógrafo/navegador) e Sacadura Cabral (piloto), que saíram de Lisboa em 30 de março de 1922, com destino às Canárias, tendo como meta final o Brasil.

Voaram 800 milhas desde as Canárias até São Vicente (Cabo Verde), onde os esperavam uma comissão de honra, de que fazia parte o pai de Milena Neto.

"O meu pai foi o primeiro a abrir a porta do avião", contou a filha de Raul Ribeiro, o autor da reportagem fotográfica, com as imagens devidamente legendadas.

As fotografias relatam a passagem e estadia dos dois aviadores no Mindelo, onde repararam o hidroavião "Lusitânia", mostrando imagens do aparelho, populares a observar os aventureiros e marinheiros da Armada a guardarem o avião.

Uma das fotografias mostra Gago Coutinho e Sacadura Cabral a regressarem de uma sessão solene na Câmara Municipal e a entrarem no Palácio do Governo, onde ficaram hospedados.

Outras imagens retratam a dupla a sair do Palácio para um chá em casa do cônsul inglês, bem como Sacadura Cabral à conversa com um mecânico e pessoal da aviação marítima.

Helena Neto gostaria que o álbum tivesse sido entregue antes, nomeadamente no ano passado, que assinalou os cem anos após o feito, muito comemorado em Cabo Verde, mas só agora conseguiu este propósito.

Recorda que achava graça estudar esta travessia na escola, pois tinha em casa um relato muito especial da viagem, que irá entregar ao presidente da Câmara Municipal do Mindelo na próxima semana, tendo o objetivo de o mesmo ser exposto na Biblioteca Municipal.