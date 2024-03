Frequência abaixo do desejado. Setor do teatro quer fixar público regular nas plateias

Foto: Sala Garrett ©TNDM II, Filipe Ferreira

“é pouco”, visto que foram 260 espetadores num universo de 2.000 inquiridos, mas a professora e investigadora universitária Vera Borges assinala que “é das atividades mais participadas”, apenas atrás dos festivais e concertos.



Um desafio assumido é fidelizar o público, para que os espetadores venham de forma mais regular. A maioria (11 entre os 13%) assume ter ido uma ou duas vezes no ano de 2019. No grupo que foi três vezes ou mais, destaca-se a faixa etária entre os 55 e os 64 anos.



“São os públicos já mais antigos do teatro, mais próximos das companhias de teatro independente, que o frequentam já há mais tempo”, diz a docente na área da sociologia no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), acrescentando: “as pessoas que vão com maior regularidade ao teatro são também aqueles que vão ver mais atividades culturais”.



“A frequência não é aquela que nós desejávamos todos”, assume Vera Borges, também uma das autoras do referido inquérito, realizado em 2020 pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A ideia de que a cultura é para elites apenas “tem que ser combatida ferozmente", defende Pedro Alves, membro da direção da Associação para as Artes Performativas em Portugal.



Essa ideia “tem levado a que, muitas vezes, os públicos se afastem dos espetáculos”, pois “é-lhes passada a ideia de que determinada manifestação artística não é para o seu gosto, não está habilitada ou capacitada para assistir a determinado evento".



O também diretor artístico do teatromosca, em Sintra (Lisboa), aponta caminho em duas direções: envolver o público para fidelizá-lo e fortalecer a oferta cultural.



Criar projetos em que os espetadores são parte ativa, ter cartões de associado às entidades artísticas e desenvolver estratégias de comunicação online são algumas das ideias deixadas.



Quanto maior for o envolvimento com as comunidades, as pessoas “estarão mais predispostas a vir assistir a espetáculos”, acredita Pedro Alves.



O responsável da associação pede ainda que o Estado contribua com políticas públicas para democratizar a cultura, ajudando a “criar raízes para que floresçam projetos locais”, em vez de uma “migração temporária de projetos culturais que vão do litoral, nomeadamente das grandes cidades”.

