Fundação Gulbenkian mostra a Nova Dança Portuguesa

Com curadoria de João dos Santos Martins, Ana Bigotte Vieira, Carlos Manuel Oliveira e Ana Dinger, o ciclo organiza-se em dez sessões, e vai mostrar diferentes manifestações de dança, começando hoje, às 20h00, com "Almada Negreiros, o bailarino", de Luís Guerra, e "Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois", de Vera Mantero, pela Companhia Nacional de Bailado.









Cada performance é seguida de uma conversa sobre a obra e os problemas que a sua remontagem ou transmissão levantam. A passagem em sala de três filmes inteiramente construídos com imagens de arquivo e uma conferência internacional acrescentarão ainda possibilidades à leitura destas performances e do século que as enquadra.Este ciclo prolongar-se-á até 4 de fevereiro de 2024 com espetáculos remontados, filmes, conversas e conferências, estando ainda prevista, para os próximos dois anos, uma exposição e o lançamento de um livro, sobre a investigação.O ciclo, que resulta de uma pesquisa iniciada em 2016 pelos curadores, conta com a colaboração da Companhia Nacional de Bailado, da Escola de Dança do Conservatório Nacional, Escola Superior de Dança e a Escola Superior de Teatro e Cinema.