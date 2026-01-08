Funicular da Graça em Lisboa é finalista do prémio de arquitetura Mies van der Rohe

Doze projetos portugueses estavam nomeados para o galardão que distingue a excelência e a inovação na arquitetura contemporânea europeia, indicam a Comissão Europeia e a Fundação Mies van der Rohe.

As 40 obras selecionadas por um júri internacional distribuem-se por 36 cidades, em 30 regiões e 18 países, resultando de um total de 410 candidaturas analisadas no âmbito de uma edição apoiada pelo programa Europa Criativa da União Europeia.