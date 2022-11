"Gaza meu amor" estreia-se nos cinemas

“Gaza, mon amour” é uma longa-metragem de ficção, assinada pelos irmãos palestinianos Tarzan e Arab Nasser, rodada parcialmente no Algarve, com coprodução da Ukbar Filmes.O filme teve estreia em 2020, no festival de Veneza, foi o candidato da Palestina aos Óscares e soma vários prémios, nomeadamente nos festivais de Toronto (Canadá) e Friburgo (Suíça).O filme é uma produção entre França, Alemanha, Portugal, Palestina e Qatar e conta com apoio do Instituto do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da RTP.