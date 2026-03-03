EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

O escritor português Gonçalo M. Tavares é o vencedor da edição de 2026 do Prémio Formentor das Letras, atribuído pela fundação espanhola Formentor e dotado de 50 mil euros, anunciou hoje a instituição.

Lusa /

VER MAIS

Segundo a ata do júri, Gonçalo M. Tavares recebe este prémio "pela ousadia com que construiu uma narrativa alheia às tentações do óbvio e por contar a epopeia paradoxal do desvio contemporâneo".

O Prémio Formentor das Letras 2026 foi atribuído a Gonçalo M. Tavares -- o primeiro português galardoado - por unanimidade.

Tópicos
PUB
PUB