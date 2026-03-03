Cultura
Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026
O escritor português Gonçalo M. Tavares é o vencedor da edição de 2026 do Prémio Formentor das Letras, atribuído pela fundação espanhola Formentor e dotado de 50 mil euros, anunciou hoje a instituição.
Segundo a ata do júri, Gonçalo M. Tavares recebe este prémio "pela ousadia com que construiu uma narrativa alheia às tentações do óbvio e por contar a epopeia paradoxal do desvio contemporâneo".
O Prémio Formentor das Letras 2026 foi atribuído a Gonçalo M. Tavares -- o primeiro português galardoado - por unanimidade.
Tópicos