Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

Segundo a ata do júri, Gonçalo M. Tavares recebe este prémio "pela ousadia com que construiu uma narrativa alheia às tentações do óbvio e por contar a epopeia paradoxal do desvio contemporâneo".

O Prémio Formentor das Letras 2026 foi atribuído a Gonçalo M. Tavares -- o primeiro português galardoado - por unanimidade.