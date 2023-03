Gouveia Art Rock 2023 adiado devido a obras de requalificação no Teatro Cine

O Teatro Cine de Gouveia está a ser reabilitado e o município prevê que as obras fiquem concluídas no final do ano.

Atendendo à situação, a autarquia presidida por Luís Tadeu ainda admitiu realizar a edição do festival no final deste ano, no entanto, "para evitar as eventuais perdas financeiras com os custos de produção do evento, que a necessidade de um adiamento abrupto, por motivo de atrasos de obra, pudesse originar, entendeu por bem adiar o GAR para o ano de 2024".

"O GAR irá regressar a Gouveia, nos dias 03 e 05 de maio de 2024, prometendo aos entusiastas da música alternativa espetáculos memoráveis e momentos de verdadeira euforia e celebração da cultura", garantiu o município em comunicado enviado à agência Lusa.

O Gouveia Art Rock é um festival de música progressiva "único no país que junta, desde a sua primeira edição, em 2003, músicos e artistas de todo o mundo que têm contribuído para o tornar num dos melhores festivais do género na Europa".

O festival também não se realizou em 2020, 2021 e 2022 devido à pandemia causada pela covid-19.

Em 2022, o GAR estava previsto para os dias 23, 24 e 25 de abril, e a autarquia de Gouveia assinalou a data com dois concertos, no dia 23, com dois dos grupos que constavam do programa anunciado em 2020.

O Teatro Cine de Gouveia foi inaugurado em 1942, constituindo, desde essa altura, "um dos principais equipamentos culturais do concelho de Gouveia e da região, que acolhe uma programação cultural eclética e dinâmica, com espetáculos de qualidade internacional", segundo a autarquia.

As últimas obras de requalificação do edifício "datam de 1998, pelo que, nos últimos anos, acusava alguma degradação, que urgia reparar, por forma a estimar e dignificar esta grande sala de espetáculos".

"Nesse sentido, foram iniciadas, já este ano, obras de requalificação do edifício, que se têm limitado, por enquanto, ao interior do mesmo e que irão abranger, no seu exterior, a intervenção em paredes e cobertura, assim que o tempo seco estabilizar", lê-se.

A obra visa conservar e melhorar o edifício "de traça icónica e melhorar as suas condições de funcionamento, nomeadamente ao nível do conforto dos espetadores, artistas e profissionais da cultura".

A adjudicação da obra determinou a suspensão da programação cultural do Teatro Cine de Gouveia em julho de 2022, mas a empresa adjudicatária desistiu da mesma no final do verão.

A autarquia de Gouveia lançou posteriormente um novo concurso público, pelo valor aproximado de 542.000 euros, e a nova adjudicação foi efetuada em novembro.