Governo nomeia Nuno Vasallo e Silva como presidente da Fundação CCB

Esta nomeação "justifica-se pela necessidade de imprimir nova orientação à gestão da Fundação Centro Cultural de Belém, para garantir que a Fundação assegura um serviço de âmbito nacional, participando num novo ciclo da vida cultural portuguesa", adianta o Ministério da Cultura na nota enviada esta sexta-feira às redações.







Nuno Vassalo e Silva substitui Francisca Carneiro Fernandes, que tinha sido nomeada a 1 de dezembro de 2023. Os restantes elementos do Conselho de Administração mantêm-se em funções.







Francisca Carneiro Fernandes esteve menos de um ano no cargo. Nuno Vassallo e Silva é doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e graduado pelo Museum Leadership Institut do Getty Leadership Institute/ Claremont Graduate University. É diretor da delegação em França da Fundação Calouste Gulbenkian desde 2021.





Antes, exerceu funções de diretor-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian, de diretor do Museu de S. Roque e de Diretor-Geral do Património Cultural. Foi nomeado secretário de Estado da Cultura do XX Governo Constitucional, o executivo liderado por Pedro Passos Coelho e que esteve brevemente em funções na sequência das eleições legislativas de outubro de 2015.







O Ministério da Cultura destaca ainda o trabalho de Nuno Vassallo e Silva como curador, tendo comissariado ou cocomissariado "importantes exposições em instituições nacionais e internacionais, nomeadamente no Museu Calouste Gulbenkian, Museu de S. Roque, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu do Oriente, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington; Bozar, Bruxelas, Palácio de Amalienborg, Copenhaga, Kunsthistoriches Museum, Viena, Hotel de la Marine /Al Thani collection, Paris, entre outras".



Nuno Vassallo e Silva é Académico de Mérito da Academia Portuguesa de História. Em 2013, recebeu o Prémio Dr. José de Figueiredo, da Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa.