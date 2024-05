"Grand Tour" dá a Miguel Gomes prémio de melhor realizador no Festival de Cinema de Cannes

O jornalista Tiago Alves, conta-nos a história desta viagem contada em filme por Miguel Gomes.





A história de "Grand Tour" segue um romance de início do século XX, em que um funcionário público do império britânico foge da noiva no dia em que ela chega para o casamento.





Miguel Gomes, de 52 anos, recebeu o prémio das mãos do cineasta alemão Wim Wenders e num curto discurso agradeceu ao cinema português, sublinhando a raridade que é haver filmes portugueses na competição oficial, e estendeu o agradecimento a "grandes cineastas" como Manoel de Oliveira, que o inspiraram a fazer cinema.Para além de Miguel Gomes, o também realizador português Daniel Soares venceu uma menção honrosa com a curta-metragem "Mau por um momento", que fazia parte da competição oficial. Um filme que fala sobre a gentrificação de Lisboa e a transformação da cidade .

A Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, felicita os realizadores portugueses e as respetivas equipas que, através de produções nacionais ou coproduções internacionais, foram selecionados para a 77.ª edição do Festival de Cannes, em especial Miguel Gomes, que venceu o prémio de melhor realização, com "Grand Tour", e Daniel Soares, que recebeu uma menção especial com "Bad for a moment".







A Palma de Ouro foi entregue ao norte americano Sean Baker, que apresentou a concurso o filme Anora.