Grande Museu Egípcio. Inauguração oficial aconteceu este sábado

Foto: Mohamed Abd El Ghany - Reuters

A joia da coroa do museu está na galeria dourada que só agora abre ao público. Mais de cinco mil objetos fazem parte da coleção completa de faraó Tutancámon.



O museu é uma obra faraónica há muito anunciada. O projeto foi lançado em 1992 e a obras começaram 2005, prevendo-se que o museu fosse inaugurado em 2012. Mas as derrapagens nos custos e a instabilidade política adiaram a inauguração.



O Egito espera agora que este museu atraia sete milhões de turistas todos os anos.



A cerimónia de abertura fez honras de à grandeza dos Faraós. Dezenas de chefes de Estado e de Governo estiveram presentes, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa.