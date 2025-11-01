Cultura
Grande Museu Egípcio. Inauguração oficial aconteceu este sábado
O museu reúne mais de 100 mil objetos que percorrem sete mil anos de história. Foram investidos 800 milhões de euros numa área com mais de 470 mil metros quadrados com vista para as pirâmides.
Foto: Mohamed Abd El Ghany - Reuters
O museu é uma obra faraónica há muito anunciada. O projeto foi lançado em 1992 e a obras começaram 2005, prevendo-se que o museu fosse inaugurado em 2012. Mas as derrapagens nos custos e a instabilidade política adiaram a inauguração.
O Egito espera agora que este museu atraia sete milhões de turistas todos os anos.
A cerimónia de abertura fez honras de à grandeza dos Faraós. Dezenas de chefes de Estado e de Governo estiveram presentes, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa.