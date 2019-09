Guerra dos Tronos. A entrevista de George R.R. Martin à RTP

RTP13 Set, 2019, 11:09 | Cultura

Enquanto os fãs desesperam pelo final da saga mais vendida e mais vista de todos os tempos, o autor e produtor de televisão revela alguns dos segredos dos reinos e personagens de Westeros.



Atento ao que se passa, crítico da Administração Trump, George R. R. Martin revela o que o fascina e que o irrita na humanidade que parece nada aprender com os erros do passado.Uma entrevista para ver na íntegra esta sexta-feira à noite, às 20h30 na RTP 3, no programa Todas as Palavras, conduzido por Ana Daniela Soares, ou no RTP Play