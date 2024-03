Herman José recebe a Medalha de Mérito Cultural

Este ano, Herman José celebra 70 anos de vida e 50 de carreira, marcada por um percurso profissional premiado, como recordou o Ministério da Cultura quando anunciou a distinção.



Hermann José Krippahl nasceu em Lisboa a 19 de março de 1954 e estudou em Lisboa na Escola Alemã, tendo iniciado a sua carreira artística pela música, com as primeiras aparições televisivas aos 18 anos.



Entre outras distinções de prestígio, o humorista acumulou 12 Globos de Ouro, mais de 15 Se7es de Ouro e a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), entregue pelo presidente da instituição - José Jorge Letria - em 2014.



A Presidência da República agraciou-o por duas vezes, primeiro com o grau de Comendador da Ordem do Mérito (a 10 de junho de 1992) e, mais recentemente, com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique (a 7 de novembro de 2023).



Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu também distinguir Herman José com a Medalha de Honra da Cidade.