Hong Kong recebe primeiros estudantes de Harvard

Uma porta-voz da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) disse ao jornal de Hong Kong South China Morning Post que os cinco estudantes, oriundos do Paquistão, da Geórgia e da China continental, receberam ofertas com apoio financeiro para desenvolver projetos nas áreas das ciências, tecnologia e humanidades.

Reconhecida internacionalmente pela excelência académica e posição estratégica como ponte entre a China e o mundo, a HKUST recebeu cerca de 200 manifestações de interesse de estudantes estrangeiros desde o anúncio das novas restrições nos Estados Unidos, consolidando-se como um possível refúgio académico face às limitações impostas por Washington.

Em maio, o Departamento de Segurança Interna dos EUA ordenou a saída ou transferência de estudantes internacionais de Harvard, alegando vínculos a estruturas associadas ao Partido Comunista Chinês.

A medida, impulsionada pela administração de Donald Trump, intensificou as tensões com a universidade de Massachusetts. No entanto, um tribunal federal suspendeu na segunda-feira a sua aplicação.

As universidades de Hong Kong agilizaram os processos de inscrição para acolher os alunos afetados, emitindo cartas de aceitação incondicional e criando equipas de apoio para tratar da transição, incluindo alojamento e vistos, de forma a facilitar a integração no sistema local.

A HKUST registou um número recorde de 20.000 candidaturas internacionais para o ano letivo de 2025-2026, face às 15.000 do ano anterior. Os candidatos provêm de 85 países, incluindo Alemanha, França, Cazaquistão, Mongólia e Vietname, disputando cerca de 800 vagas disponíveis.

O aumento de candidaturas reflete o crescente apelo de Hong Kong como polo académico, num contexto marcado por fricções geopolíticas.