Instituto Camões reforça cooperação na educação entre Portugal e Califórnia

O memorando de entendimento com o Departamento da Educação da Califórnia, que terá a duração de cinco anos, foi assinado na capital estadual, Sacramento, e pelo Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, em representação do Camões.

Segundo o consulado, o memorando vai abranger todos os níveis de ensino e prevê ligações entre escolas, intercâmbios virtuais e presenciais, desenvolvimento de materiais pedagógicos e ações de formação.

"Este acordo constitui um passo significativo no fortalecimento das relações educativas e culturais entre Portugal e a Califórnia, em benefício das comunidades escolares, docentes e estudantes de ambos os territórios", referiu o comunicado enviado pelo consulado.

Um dos propósitos é incentivar a cooperação entre escolas de Portugal e da Califórnia, através de projetos educativos e culturais. Também serão criadas "oportunidades de desenvolvimento profissional para professores e administradores escolares".

O acordo prevê o apoio ao ensino e aprendizagem tanto do português como do inglês e inclui uma vertente virada para a cultura. Há ainda a intenção de promover o conhecimento mútuo dos dois sistemas educativos.

O memorando é não vinculativo e a cooperação pode ser renovada após o término do período inicial.

O acordo "assenta no reconhecimento partilhado da importância das línguas portuguesa e inglesa enquanto instrumentos fundamentais de comunicação e intercâmbio de ideias nos domínios da educação, da ciência, da economia, da história e da cultura, bem como no compromisso comum com a promoção de uma sociedade multilingue e multicultural", referiu o consulado.

O Camões destacou o papel do coordenador do Ensino Português nos EUA, João Caixinha, e o adjunto da Coordenação na Califórnia, Duarte Pinheiro, na condução do processo.

No ano passado, o Instituto Camões também assinou um memorando com o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, cujo superintendente é o luso-americano Alberto Carvalho, para promover a inclusão do português como opção para os estudantes.

Trata-se do segundo maior distrito escolar do pais, com mais de meio milhão de alunos, sendo que a Califórnia é o estado com a maior comunidade de origem portuguesa nos Estados Unidos, mais de 350 mil pessoas.