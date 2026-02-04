EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo ao minuto

pulse-iconDireto

A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo ao minuto

A depressão Leonardo está a afetar o sul do país. A norte, o período mais complicado deve ocorrer na próxima noite e durante a manhã de quinta feira. Atualizamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Carlos Santos Neves - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Emissão da Antena 1

Paulo Novais - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
Depressão Leonardo
Lusa /

Forças Armadas colocam 42 botes em zonas de risco severo de cheias

As Forças Armadas anunciaram que posicionaram 42 botes e respetivas equipas, para "mitigar o impacto das tempestades às populações", devido à previsão de agravamento do estado do tempo.

Foto: Marinha Portuguesa

VER MAIS

Em comunicado, o gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) sublinhou o posicionamento na terça-feira de 42 botes e respetivas equipas "nas zonas de Coimbra, Tancos e Águeda".

Desde 28 de janeiro, estiveram em apoio direto às populações 4.117 militares, com 478 viaturas e 46 máquinas de engenharia.

Entre o apoio dado estão 23 ações de desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, estando ainda seis em curso, ou 361 pessoas apoiadas com alojamento e alimentação e 80 sacos-cama disponibilizados.

As Forças Armadas forneceram ainda 28 geradores e 23 equipamentos Starlink, para reforço/disponibilidade de comunicações de emergência.

Disponibilizaram também equipas para cortes de árvores, com 20 equipas de limpeza, das quais 12 com motosserras

"Existe ainda a disponibilidade de 1860 camas em 15 unidades militares, e capacidade para fornecimento de alimentação em diferentes Unidades das Forças Armadas", pode ler-se.

Segundo o EMGFA, estão sete pedidos de apoio da ANEPC em preparação, que incluem desobstrução de vias, produção de energia, operações anfíbias (busca e salvamento), transporte de pessoas, bombagem de água, remoção/reboque de veículos ou alojamento e alimentação.

As Forças Armadas têm ainda disponível seis helicópteros, uma aeronave de transporte C-130 da Força Aérea e uma aeronave de reconhecimento de asa fixa P3C, também da Força Aérea, para este apoio específico.

"As Forças Armadas reafirmam o seu compromisso permanente com proteção e o bem-estar dos cidadãos", sublinharam ainda na nota de imprensa.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

 A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

PUB
Momento-Chave
Ponto de situação
RTP /

Depressão Leonardo. Meteorologia prevê cinco dias de chuva forte e persistente

VER MAIS
  • Os efeitos da depressão Leonardo já estão a fazer-se sentir no sul do país. A norte, o período mais complicado deverá ocorrer na próxima noite e durante a manhã de quinta-feira. Há previsão de chuva forte e persistente durante cinco dias;


  • A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está em estado de prontidão máximo por causa da depressão Leonardo. Mantêm-se pré-posicionados os meios nas zonas que poderão ser mais atingidas, como é o caso do Douro, Vouga, Tejo e do Rio Sorraia;


  • Esta quarta-feira são quatro os distritos de Portugal continental sob aviso laranja por causa agitação maritima - Beja, Lisboa, Setúbal e Faro. As ondas podem atingir os 12 metros. Estes avisos passam a amarelo entre as 15h00 e as 18h00;


  • O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda os distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Sanatarém e Setúbal com aviso amarelo também por causa da chuva. A meio da tarde juntam-se a esta lista mais sete distritos;


  • Há também aviso amarelo por causa do vento, que pode chegar aos 90 quilometros por hora;


  • A partir das 12h00, o grupo ocidental dos Açores estará a vermelho por causa da agitação maritima;


  • A Proteção Civil registou, na terça-feira, 833 ocorrências por causa do mau tempo, a maioria relacionda com queda de árvores e estruturas, inundações, limpeza de vias e deslizamentos de terras. A Região Centro e Lisboa e Vale do Tejo foram as mais afetadas;


  • Desde o dia 27 de janeiro, foram registadas mais de 14 mil ocorrências. Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos onde houve mais mais estragos;


  • Há várias estradas cortadas por causa do mau tempo. Em Alcácer do Sal, a Avenida Marginal foi encerrada durante a noite - a autarquia vai disponibilizar transporte gratuito de Santa Catarina para Álcacer;


  • Há ainda condicionamentos em várias estradas da região do Ribatejo. A estrada do Paul, que faz a ligação entre Marinhais e Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, está submersa. No concelho da Golegã, a estrada dos Lázaros também está inundada. Na Estrada Nacional 365, entre Pombalinho e Vale de Figueira, o cenário é o mesmo. A aldeia de Reguengo do Alviela está isolada;


  • De acordo com a CP, já foi retomada a circulação dos comboios urbanos de Coimbra. Mas contnua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e na Linha do Oeste;


  • Uma semana depois, ainda há 116 mil clientes da E-Redes sem electricidade. A zona mais afetada continua a ser Leiria, onde 83 mil casas continuam privadas de luz. Em Santarém são 19 mil e em Castelo Branco oito mil. Em Coimbra, há ainda cerca de mil clientes nesta situação;


  • O presidente da República apela à população para que esteja prevenida. Na terça-feira, em visita ao comando da Proteção Civil, em Ourém, frisou que a prioridade agora é reparar as casas que ficaram danificadas e restabelcer a energia elétrica;


  • O primeiro-ministro alerta para o agravamento do estado do tempo, previsto para os próximos dias, e sublinha que o risco de cheias é real. Na terça-feira, reuniu-se com o presidente da República e na quinta-feira haverá nova reunião;


  • O presidente da Confederação Empresarial de Portugal quer que as medidas anunciadas pelo Governo sejam aplicadas rapidamente. Em entrevista à RTP, Armindo Monteiro pediu agilidade nos processos.
PUB
Momento-Chave
RTP /

"País mais preparado". Autoridades pedem tranquilidade para próximos dias

As autoridades consideram que o país está preparado para enfrentar as duas intempéries que vão atingir Portugal até domingo.

VER MAIS
A Agência do Ambiente voltou a fazer descargas preventivas nas barragens para evitar caudais demasiado volumosos.

A ministra do Ambiente anunciou a construção da Barragem de Girabolhos, suspensa há 10 anos, para que as cheias no Mondego não continuem a ser uma preocupação constante.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Sete dias depois da tempestade. Mais de 90 mil consumidores continuam sem luz

Uma semana depois da tempestade, o número de clientes da EDP sem eletricidade ascende a mais de 100 mil.

VER MAIS
Mais de 90 mil desses clientes são casas de habitação.

Quase não há geradores à venda e os preços dos que existem duplicaram.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Cerca de 90% das empresas da Marinha Grande reportaram danos

A Associação Industrial da Marinha Grande revelou que 90% das empresas da região reportaram danos causados pela tempestade Kristin.

VER MAIS
Grande parte teve de parar a produção devido a instalações e maquinaria danifcadas e estão agora a reorganizarem-se para reabrir a atividade.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Estragos em Pombal. Muitos emigrantes regressaram para reparar casas

Muitos emigrantes regressaram a Portugal depois de saberem que as casas ficaram danificadas pela tempestade.

VER MAIS
Em São Simão de Litém, na região de Pombal, os emigrantes estão a ajudar os familiares a reparar os estragos.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Ministro da Agricultura anuncia apoio de 40 milhões de euros a fundo perdido

O ministro da Agricultura anunciou um novo apoio de 40 milhões de euros a fundo perdido para os agricultores.

VER MAIS
Para aceder a esse dinheiro, é necessário que o prejuízo nas explorações agrícolas seja superior a 30%.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Seis distritos com aviso laranja para queda de neve

Um forte nevão caiu hoje a Norte. Há avisos laranja para seis distritos por causa da queda de neve acima dos 800 metros e vários escolas estiveram encerradas.

VER MAIS
Foi o que aconteceu em Montalegre, no distrito de Vila Real.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Entre voltas. Pedrógão Grande volta a sofrer com a tempestade

Quase nove anos depois dos incêndios, a tempestade Kristin voltou a abrir uma ferida em Pedrógão Grande.

VER MAIS
O norte do concelho foi fortemente afetado e a Associação de Vítimas disse que o próximo Presidente da República terá de estar próximo do povo, mas terá de ser eficaz nas exigências ao governo.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Marcelo considera que explicação do Governo às populações "não correu bem"

O presidente da República fez reparos à forma como o Governo comunicou com a população no decurso dos temporais.

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

VER MAIS
"A explicação às pessoas, em muitos casos, não correu bem", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas numa visita ao município de Ourém, no distrito de Santarém, uma das zonas afetadas pela depressão Kristin.

Ainda assim, o presidente da República entende que a resposta foi melhor que a dada há oito anos, nos incêndios que vitimaram mais de uma centena de pessoas.
PUB