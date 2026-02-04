A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo ao minuto

Forças Armadas colocam 42 botes em zonas de risco severo de cheias
As Forças Armadas anunciaram que posicionaram 42 botes e respetivas equipas, para "mitigar o impacto das tempestades às populações", devido à previsão de agravamento do estado do tempo.
Em comunicado, o gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) sublinhou o posicionamento na terça-feira de 42 botes e respetivas equipas "nas zonas de Coimbra, Tancos e Águeda".
Desde 28 de janeiro, estiveram em apoio direto às populações 4.117 militares, com 478 viaturas e 46 máquinas de engenharia.
Entre o apoio dado estão 23 ações de desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, estando ainda seis em curso, ou 361 pessoas apoiadas com alojamento e alimentação e 80 sacos-cama disponibilizados.
As Forças Armadas forneceram ainda 28 geradores e 23 equipamentos Starlink, para reforço/disponibilidade de comunicações de emergência.
Disponibilizaram também equipas para cortes de árvores, com 20 equipas de limpeza, das quais 12 com motosserras
"Existe ainda a disponibilidade de 1860 camas em 15 unidades militares, e capacidade para fornecimento de alimentação em diferentes Unidades das Forças Armadas", pode ler-se.
Segundo o EMGFA, estão sete pedidos de apoio da ANEPC em preparação, que incluem desobstrução de vias, produção de energia, operações anfíbias (busca e salvamento), transporte de pessoas, bombagem de água, remoção/reboque de veículos ou alojamento e alimentação.
As Forças Armadas têm ainda disponível seis helicópteros, uma aeronave de transporte C-130 da Força Aérea e uma aeronave de reconhecimento de asa fixa P3C, também da Força Aérea, para este apoio específico.
"As Forças Armadas reafirmam o seu compromisso permanente com proteção e o bem-estar dos cidadãos", sublinharam ainda na nota de imprensa.
Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.
Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Depressão Leonardo. Meteorologia prevê cinco dias de chuva forte e persistente
- Os efeitos da depressão Leonardo já estão a fazer-se sentir no sul do país. A norte, o período mais complicado deverá ocorrer na próxima noite e durante a manhã de quinta-feira. Há previsão de chuva forte e persistente durante cinco dias;
- A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está em estado de prontidão máximo por causa da depressão Leonardo. Mantêm-se pré-posicionados os meios nas zonas que poderão ser mais atingidas, como é o caso do Douro, Vouga, Tejo e do Rio Sorraia;
- Esta quarta-feira são quatro os distritos de Portugal continental sob aviso laranja por causa agitação maritima - Beja, Lisboa, Setúbal e Faro. As ondas podem atingir os 12 metros. Estes avisos passam a amarelo entre as 15h00 e as 18h00;
- O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda os distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Sanatarém e Setúbal com aviso amarelo também por causa da chuva. A meio da tarde juntam-se a esta lista mais sete distritos;
- Há também aviso amarelo por causa do vento, que pode chegar aos 90 quilometros por hora;
- A partir das 12h00, o grupo ocidental dos Açores estará a vermelho por causa da agitação maritima;
- A Proteção Civil registou, na terça-feira, 833 ocorrências por causa do mau tempo, a maioria relacionda com queda de árvores e estruturas, inundações, limpeza de vias e deslizamentos de terras. A Região Centro e Lisboa e Vale do Tejo foram as mais afetadas;
- Desde o dia 27 de janeiro, foram registadas mais de 14 mil ocorrências. Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos onde houve mais mais estragos;
- Há várias estradas cortadas por causa do mau tempo. Em Alcácer do Sal, a Avenida Marginal foi encerrada durante a noite - a autarquia vai disponibilizar transporte gratuito de Santa Catarina para Álcacer;
- Há ainda condicionamentos em várias estradas da região do Ribatejo. A estrada do Paul, que faz a ligação entre Marinhais e Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, está submersa. No concelho da Golegã, a estrada dos Lázaros também está inundada. Na Estrada Nacional 365, entre Pombalinho e Vale de Figueira, o cenário é o mesmo. A aldeia de Reguengo do Alviela está isolada;
- De acordo com a CP, já foi retomada a circulação dos comboios urbanos de Coimbra. Mas contnua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e na Linha do Oeste;
- Uma semana depois, ainda há 116 mil clientes da E-Redes sem electricidade. A zona mais afetada continua a ser Leiria, onde 83 mil casas continuam privadas de luz. Em Santarém são 19 mil e em Castelo Branco oito mil. Em Coimbra, há ainda cerca de mil clientes nesta situação;
- O presidente da República apela à população para que esteja prevenida. Na terça-feira, em visita ao comando da Proteção Civil, em Ourém, frisou que a prioridade agora é reparar as casas que ficaram danificadas e restabelcer a energia elétrica;
- O primeiro-ministro alerta para o agravamento do estado do tempo, previsto para os próximos dias, e sublinha que o risco de cheias é real. Na terça-feira, reuniu-se com o presidente da República e na quinta-feira haverá nova reunião;
- O presidente da Confederação Empresarial de Portugal quer que as medidas anunciadas pelo Governo sejam aplicadas rapidamente. Em entrevista à RTP, Armindo Monteiro pediu agilidade nos processos.
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
Ainda assim, o presidente da República entende que a resposta foi melhor que a dada há oito anos, nos incêndios que vitimaram mais de uma centena de pessoas.