Investigação Criminal está a atualizar o seu tom, diz ator Wilmer Valderrama

15 Set, 2019

A 17.ª temporada marca o regresso de uma das personagens anteriores mais populares da série, Ziva David, que reapareceu no último episódio da temporada anterior.

"A série está a atualizar o seu tom", considerou Valderrama, que ficou conhecido pelo papel de Fez em "That `70s Show" e entrou em "Investigação Criminal" na 14.ª temporada, após a saída de Michael Weatherly, o famoso Tony DiNozzo.

"Agora as coisas estão mais intensas, a ação é mais explosiva. Pomos mais polpa neste sumo", explicou o ator, referindo que os `flashbacks` da última temporada agradaram aos fãs que estão com a série desde o início.

Sendo a segunda série mais antiga a correr na televisão norte-americana, a seguir a "Lei & Ordem: Unidade Especial", "Investigação Criminal" recebeu em 2017 o International Television Audience Award (prémio internacional de audiência televisiva), no Festival de Televisão de Monte Carlo, por ser a mais vista do mundo.

Wilmer Valderrama comentou que o sucesso se deve ao foco nas pessoas, não apenas nos casos da semana. "Criamos personagens com que as pessoas se identificam e com quem querem conviver um dia por semana", afirmou, referindo que outras séries como esta não desenvolveram tão bem as personagens.

"As [séries] processuais muitas vezes são sobre o caso da semana e uma mistela científica sobre como vão apanhá-lo, confundem a audiência, explicam, confundem, e no final resolvem", explicou. "Para nós é apanhar o vilão, mas também estamos investidos e somos afetados pelo caso".

Valderrama revelou que os escritores permitiram que ele contribuísse para a construção da sua personagem, Nick Torres, e que a série está a evoluir com os tempos, "explorando outras áreas e trazendo personagens que permitem uma viagem a sítios diferentes".

O bom, disse, é que existe um desenvolvimento das personagens. "Não faço sempre a mesma piada nem os mesmos comentários. A minha personagem manteve-se fresca, em todos os episódios tento mostrar algo mais".

Devido às características do trabalho de Torres, parte da preparação de Valderrama inclui um regime de exercício físico muito rigoroso, que é feito diariamente às 4:30 da manhã, antes das filmagens, ou às 19:30, depois de concluído o dia de trabalho em estúdio.

"O nosso corpo vai tão longe quanto a nossa mente permite", declarou. "Tornei a minha manutenção física parte do meu dia de trabalho", acrescentou, mencionando que faz questão de garantir que anda sempre bem hidratado.

Por causa do tipo de comida que é servida no estúdio, que considera não ser a mais saudável, o ator decidiu levar refeições especiais para garantir que a sua forma física é mantida.

Esta importância dada ao exercício faz parte do movimento #MyHourADay que o ator começou nas suas redes sociais, e que incentiva as pessoas a tirarem uma hora por dia para fazerem "algo produtivo e pessoal".

Apesar de afirmar que recebe muito carinho dos fãs, Valderrama também se mostrou cauteloso com as interações nas redes sociais: "É preciso ter cuidado. Se lemos e acreditamos nas coisas boas, também vamos ler e acreditar nas coisas más".

O ator afirmou que não é possível controlar estas coisas, mas decidiu gerir bem o seu tempo. "As pessoas vão ter opiniões sobre mim, que nunca conheceram, e de alguma forma têm fortes opiniões e coisas negativas para dizer", notou. "Administro tão bem a forma como invisto o tempo na minha vida, que essa negatividade não ocupa espaço".

A 17.ª temporada de "Investigação Criminal" estreia-se nos Estados Unidos a 24 de setembro e regressa em novembro ao AXN Portugal, onde é atualmente possível ver a reposição de temporadas anteriores.

