Investimento de 350 mil euros recupera vários vitrais do Mosteiro da Batalha

O concurso foi lançado pelo Município da Batalha, no distrito de Leiria, no âmbito de um contrato interadministrativo de cooperação, celebrado em 2021, com a então Direção-Geral do Património Cultural, hoje instituto público Património Cultural, para a execução das intervenções no monumento financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

O anúncio tem um preço-base de 350 mil euros sem IVA e um prazo de execução de 150 dias.

À agência Lusa, a diretora do Mosteiro da Batalha, Clara Moura Soares, disse hoje que a recuperação abrange "os vitrais da capela-mor da Igreja e um vitral da Sala do Capítulo, constituídos todos por vários painéis".

Clara Moura Soares explicou que os vitrais apresentam "deformação da estrutura metálica, vidros fraturados e com lacunas, vidros com corrosão e pintura em destacamento".

A diretora adiantou que este investimento "é desejado e está previsto há cinco anos", realçando que "os dois conjuntos de vitrais possuem numerosos painéis datados entre cerca de 1510 e cerca de 1531, e vários outros resultantes do restauro de 1930-1941".

"As obras mais antigas são praticamente os únicos vitrais portugueses do século XVI. Além disso, ilustram uma relação com a pintura retabular única na Europa", salientou.

Entre os vitrais, Clara Moura Soares destacou "a Aparição de Cristo a Maria Madalena, atribuído ao pintor Francisco Henriques, que projetou os dois conjuntos".

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido por Mosteiro da Batalha, resultou do cumprimento de uma promessa feita pelo rei D. João I, em agradecimento pela vitória na Batalha de Aljubarrota, travada em 14 de agosto de 1385, que lhe assegurou o trono e garantiu a independência de Portugal.

O monumento é Património Mundial da Unesco -- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura desde 1983.