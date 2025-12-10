Islândia anuncia boicote à Eurovisão

A Islândia junta-se a Espanha, Irlanda, Países Baixos e Eslovénia e são agora cinco os países a retirar-se da 70ª edição do Festival da Eurovisão, numa reação à decisão, tomada na semana passada pela União Europeia de Radiodifusão (EBU), de manter Israel entre os participantes, apesar do conflito israelo-palestiniano em curso desde outubro de 2023.



A desistência da Islândia foi comunicada pela emissora pública RÚV, que, em comunicado, culpou a participação da televisão israelita, KAN, de ter criado "desunião entre os membros da União Europeia de Radiodifusão (EBU) e o público em geral".



A Islândia já tinha deixado em aberto a possibilidade de não marcar presença no concurso do próximo ano, tendo aguardado pela discussão do tema no conselho de administração da RÚV, realizada esta quarta-feira.

Na véspera do anúncio, a artista islandesa Björk havia apelado à televisão pública para aderir ao boicote à Eurovisão.