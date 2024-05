Israel não cede às pressões e é um dos 37 países na Eurovisão

Foto: EPA

Fora da arena de Malmö, na Suécia, a música dá lugar a protestos. Em redor do recinto e da "Eurovision Village", dezenas de pessoas já manifestaram-se contra a participação de Israel no festival, por causa da guerra em Gaza. A letra da música "Hurricane", da cantora Eden Golan, já teve de ser alterada por incluir alegadas referências ao conflito com o Hamas.