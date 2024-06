`Jackpot` de 213,8 milhões de euros do Euromilhões saiu em Portugal

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a aposta foi registada no distrito do Porto.

"Com o sorteio desta noite, são já 78 os primeiros prémios entregues no nosso país, desde o lançamento do jogo", realçou a instituição, em comunicado.

Um segundo prémio, num total de oito, no valor de 141,1 mil euros, saiu também em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 051/2024 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 14 - 16 - 37 - 45 - 49, e pelas estrelas 05 e 07.