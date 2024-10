Jardim do Arco do Cego. Feira transporta Lisboa até à Idade Média

Reviver a Idade Média é uma possibilidade que se abre em Lisboa até ao próximo domingo. A Feira Medieval regressa ao Jardim do Arco do Cego com uma programação que equivale a uma viagem ao passado.

O evento abre às 15h00 e é a partir desta hora que o jardim é invadido por vestes e costumes dos séculos passados.



Durante a visita à Idade Média, poderá experimentar diversos jogos tradicionais. Por isso, a moderna tecnologia pode ser deixada à entrada, visto que os jogos exigem apenas equilíbrio, paciência e pontaria.



Na primeira noite desta edição, o grupo musical Os Gaiteiros apresentou o tema Corvus del Rei. Além desta atuação, a programação do evento incluiu um espetáculo de fogo que será repetido esta sexta-feira. Durante os quatro dias da Feira Medieval, poderá assistir a danças orientais, atuações da época, aves de rapina e combates de armas.





Além das atividades lúdicas, poderá ainda experimentar o tradicional vinho quente, uma bebida que surgiu no Império Romano como forma de aproveitar os restos de vinho.



A Grande Feira Medieval conta ainda com diversas bancas de venda de alimentos como mel, frutos secos, ginja e acessórios de bijuteria, ou até mesmo roupa.



A Grande Feira Medieval conta ainda com diversas bancas de venda de alimentos como mel, frutos secos, ginja e acessórios de bijuteria, ou até mesmo roupa.

A entrada é gratuita e pode realizar esta viagem no tempo das 15h00 às 24h00 e, aos domingos, das 15h00 às 23h00.