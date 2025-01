Joana Vasconcelos é a primeira mulher convidada de honra na BRAFA

A artista plástica portuguesa é a primeira mulher a ser convidada de honra desta feira e defende que Bruxelas também deve proteger o artesanato que se faz na União Europeia.



Nesta exposição, que acontece entre os dia 26 de Janeiro e 2 de Fevereiro, a artista plástica portuguesa apresenta duas peças com cerca de 200 quilos cada uma.



São duas peças suspensas, duas valquírias - deusas guerreiras da mitologia nórdica -, a quem Joana Vasconcelos quis dar uma forma mais feminina do que a representada da ópera de Wagner.



A artista portuguesa defende que a arte e a tecnologia não são contraditórias e podem coexistir no mesmo espaço social.



Joana Vasconcelos diz ainda que a União Europeia tem um papel essencial na defesa do artesanato que se faz por toda a Europa e que, muitas vezes, é o símbolo mais forte de pequenas comunidades.