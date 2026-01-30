João Canijo. Presidente da República lamenta "morte precoce" de "voz forte e singular"

"À família de João Canijo, e à família alargada, os seus atores, apresento sentidas condolências, prestando homenagem ao meticuloso e destemido cronista de um país que nem sempre queremos ver", refere a nota divulgada na página da Presidência da República.

O chefe de Estado salientou que João Canijo, que morreu na quinta-feira aos 68 anos, "tinha tido recentemente o seu momento de consagração" com o díptico "Mal Viver" e "Viver Mal".

"Há décadas que o cineasta vinha filmando o lado B de Portugal, a miséria, a emigração, a violência e o `mau-gosto`, num registo entre o melodrama, o documentário e o teatral, projeto que passava por um longo trabalho coletivo com os atores", refere ainda o texto.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a sua "morte precoce" privará o país de "uma voz forte e singular no momento da sua maior afirmação, incluindo a projeção internacional".

O Governo, através da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, também já lamentou hoje "com profundo pesar" a morte do cineasta João Canijo, que descreveu como "figura maior do cinema português contemporâneo".

João Canijo, que completou 68 anos em dezembro passado, estava a finalizar o mais recente projeto de cinema, o filme "Encenação", assim como a filmagem, há cerca de duas semanas, de uma peça de teatro com ele relacionada.

João Manuel Altavilla Canijo nasceu em 1957 no Porto, onde frequentou o curso de História na Faculdade de Letras entre 1978 e 1980, tendo descoberto a paixão pelo cinema logo de seguida.

No meio iniciou-se como assistente de realização de Manoel de Oliveira, Wim Wenders, Alain Tanner e Werner Schroeter, entre outros, como recordavam os autores de uma entrevista feita para o projeto "Novas & velhas tendências no cinema português contemporâneo" da Escola Superior de Teatro e Cinema publicada em 2011.