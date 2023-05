João Salaviza e Reneé Nader Messora de regresso a Cannes com "A Flor do Buriti"

"A Flor do Buriti". Foto: Divulgação

O novo filme do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, "A Flor do Buriti", foi selecionado para a secção "Un Certain Regard" do Festival Internacional de Cinema de Cannes.