Joaquim Monchique sofre AVC após apresentação de peça em Bragança

Joaquim Monchique sofreu, na noite de sábado, um acidente vascular cerebral, após a apresentação da peça Lar Doce Lar, no Teatro Municipal de Bragança.



O ator sentiu-se mal no camarim depois do espetáculo. Joaquim Monchique foi transportado para hospital, onde recebeu os primeiros cuidados e teve a confirmação do episódio de saúde.





Em comunicado, a Força de Produção, produtora do espetáculo Lar Doce Lar, indica que, "após a apresentação realizada na noite de ontem" Joaquim Monchique "sentiu-se mal, tendo sido hospitalizado na sequência de um AVC, encontrando-se neste momento estável".



"As próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável", lê-se na nota.



A produtora agradece, por último, as "manifestações de carinho e preocupação, sublinhando que o respeito pela privacidade" do ato "é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação".