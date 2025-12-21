Cultura
Joaquim Monchique sofre AVC após apresentação de peça em Bragança
O ator de 57 anos sentiu-se mal no camarim após a apresentação do espetáculo Lar Doce Lar.
Joaquim Monchique sofreu, na noite de sábado, um acidente vascular cerebral, após a apresentação da peça Lar Doce Lar, no Teatro Municipal de Bragança.
O ator sentiu-se mal no camarim depois do espetáculo.Joaquim Monchique foi transportado para hospital, onde recebeu os primeiros cuidados e teve a confirmação do episódio de saúde.
Em comunicado, a Força de Produção, produtora do espetáculo Lar Doce Lar, indica que, "após a apresentação realizada na noite de ontem" Joaquim Monchique "sentiu-se mal, tendo sido hospitalizado na sequência de um AVC, encontrando-se neste momento estável".
"As próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável", lê-se na nota.
A produtora agradece, por último, as "manifestações de carinho e preocupação, sublinhando que o respeito pela privacidade" do ato "é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação".
O ator sentiu-se mal no camarim depois do espetáculo.Joaquim Monchique foi transportado para hospital, onde recebeu os primeiros cuidados e teve a confirmação do episódio de saúde.
Em comunicado, a Força de Produção, produtora do espetáculo Lar Doce Lar, indica que, "após a apresentação realizada na noite de ontem" Joaquim Monchique "sentiu-se mal, tendo sido hospitalizado na sequência de um AVC, encontrando-se neste momento estável".
"As próximas 48 horas serão de observação, estando o ator a ser acompanhado de forma muito próxima pela equipa médica responsável", lê-se na nota.
A produtora agradece, por último, as "manifestações de carinho e preocupação, sublinhando que o respeito pela privacidade" do ato "é, neste momento, crucial para a sua boa recuperação".
Tópicos