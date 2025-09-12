Jornadas Europeias do Património começam na sexta-feira e abrem portas a obras do PRR

Até ao próximo dia 21, as jornadas vão decorrer sob o tema "Património Arquitetónico: Janelas para o Passado. Portas para o Futuro", segundo o instituto público do Património Cultural (PC-IP), responsável pela coordenação em Portugal.

Está ainda prevista a abertura ao público do Arquivo de Património Arquitetónico no Forte de Sacavém, bem como centenas de iniciativas locais de autarquias e associações, universidades, centros de investigação, museus, entre outras entidades públicas e privadas.

A edição de 2025 coincide com o 50.º aniversário do Ano Europeu do Património Arquitetónico, lançado em 1975 pelo Conselho da Europa, e pretende assinalar a arquitetura enquanto testemunho artístico, técnico e identitário, sublinha o PC-IP.

O objetivo é sensibilizar o público para a importância do envolvimento de toda a sociedade na proteção e valorização do património cultural europeu.

Entre 17 e 20 de setembro, aquele organismo do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto promove a iniciativa "Património Cultural PRR: Entre na obra", que abre ao público, pela primeira vez, os bastidores de 18 das 85 intervenções financiadas pelo PRR, num investimento total de cerca de 241 milhões de euros, neste setor.

As visitas, sujeitas a inscrição prévia e realizadas em pequenos grupos, serão conduzidas por técnicos dos próprios monumentos e pelo Departamento de Projetos e Obras do PC-IP, para que o público tenha oportunidade de conhecer de perto trabalhos de conservação e restauro, arquitetura, engenharia e arqueologia.

O programa abrange obras em curso em monumentos inscritos na lista do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o Convento de Cristo, em Tomar, e o Mosteiro da Batalha.

Estão também previstas visitas a obras do PRR em museus nacionais como o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, em monumentos como o Castelo de Pinhel, o Mosteiro de Tibães e a Igreja da Senhora das Salvas, em Sines, além dos Teatros Nacionais.

Trata-se da primeira grande ação pública de divulgação da Medida PRR C04-i02-m01 (requalificação e conservação de museus, monumentos e palácios públicos e construção do Arquivo Nacional do Som) e da Medida PRR C04-i02-m02 (requalificação dos Teatros Nacionais), assinala o PC-IP.

A iniciativa conta com o apoio da empresa Museus e Monumentos de Portugal, do Organismo de Produção Artística (OPART), do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, da Associação de Turismo de Lisboa, dos municípios e das empresas adjudicatárias das respetivas obras do PRR.

Num segundo eixo da programação, o Forte de Sacavém abrirá as portas do Arquivo de Património Arquitetónico, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, dando acesso a "um dos mais relevantes acervos arquivísticos nacionais" através de três palestras e duas visitas guiadas, sempre enquadradas no tema das JEP 2025.

Além destas ações, as Jornadas Europeias do Património são assinaladas em todo o país com centenas de atividades gratuitas, promovidas pelos equipamentos culturais sob tutela do PC-IP e por entidades parceiras.

Entre os locais envolvidos contam-se a Área Arqueológica do Freixo, Tongobriga, no concelho de Marco de Canavezes, a Vila Romana de Milreu, em Faro, o Sítio Arqueológico de São Cucufate, na Vidigueira, no distrito de Beja, o Santuário de Panóias, em Vila Real, o Mosteiro de Arouca, no disrito de Aveiro, o Mosteiro de Tibães, em Braga, e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.

A organização informa que algumas atividades requerem inscrição prévia, mas todas têm entrada gratuita.

As JEP, lançadas em 1999 como iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, são atualmente o evento cultural mais celebrado e partilhado no continente, com mais de 70 mil iniciativas anuais, em mais de 50 países.

Em 2024, as JEP decorreram sob o tema "Rotas, Redes e Conexões" e organizaram cerca de 500 atividades em todo o país.