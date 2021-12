Jornal 2 e o programa "de autor" de Fátima Campos Ferreira

Esta noite foi a vez de Fátima Campo Ferreira que se tornou uma das grandes figuras do jornalismo nacional, tendo entrevistado todos os protagonistas do país numa carreira ímpar.



"Vestiu sempre a camisola da RTP", lembra o actual pivot do jornal Hugo Gilberto.



A jornalista partilha alguns das suas melhores memórias à frente do programa, há 30 anos, "em liberdade total", "numa base de jornalismo de confiança", com o coordenador Luís Marinho, e que se tornou uma rampa de lançamento para o Prós e Contras.