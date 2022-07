Julia Côta recebeu grande prémio de Carreira

As emblemáticas bonecas juntam-se aos diabos vermelhos e a outras criaturas que saem das mãos de Julia Côta.

A artesã nasceu a 26 de Dezembro de 1935 na freguesia de Galegos Santa Maria. Filha da lendária artesã Rosa Côta e neta de João Domingues Côta da Rocha, pai do Galo de Barcelos.







Desde tenra idade que a artesã Júlia Côta começou a trabalhar no barro. As suas obras artísticas nascem do imaginário popular minhoto. A Antena1 foi ao seu encontro na Feira internacional de artesanato de Lisboa que decorreu até há poucos dias.