Levantada proibição de prática balnear na praia do Martinhal no Algarve

"Determina-se oficialmente o levantamento da interdição da prática balnear na praia do Martinhal a partir da presente data e hora", segundo uma nota da delegada de Saúde regional do Algarve.

No mesmo texto, a autoridade regional de saúde acrescenta que, "estando na fase de conclusão as operações de limpeza, considera-se não existir atualmente risco acrescido para a saúde dos banhistas".

As autoridades já tinham autorizado na terça e quarta-feira os banhos nas praias de Cabanas Velhas e da Boca do Rio, também no concelho de Vila do Bispo, mas tinham mantido a interdição na do Martinhal devido à presença de crude.

As praias de Cabanas Velhas e da Boca do Rio tinham sido interditadas a banhos no domingo, depois de ter sido detetada a presença de crude com impacto nas águas balneares, informou na altura o município em comunicado.

Na segunda-feira, a interditação da prática balnear foi alargada à praia do Martinhal por decisão da delegada de Saúde Regional do Algarve, até que fossem revertidas as condições de segurança.