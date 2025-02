"Liberdade confinada a um retângulo"

São, numa animação que tem entre 30 segundos a um minuto e que tem que ter atualidade.O esforço deé encaixar o tempo de produção do Spam Cartoon em apenas um dia. “Isso implica que nós comoe fazemos todo o produto” até ser enviado para o sonoplasta Philippe Lenzini.Todas as semanas,que depois é trabalhada por um deles.? A solução está guardada em três tipos de ideias. A mais básica é a C e a mais elaborada é de nível A.Se o maior, André Carrilho alerta para aque é uma realidade cada vez maior.