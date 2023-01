Lisboa avança com candidatura da Baixa Pombalina a Património Mundial

A autarquia diz que o primeiro passo para atingir esse objetivo será dado com a comunicação, junto da Comissão Nacional da UNESCO, do interesse em que este conjunto monumental seja inscrito na Lista Indicativa de Portugal.Os trabalhos de preparação deste processo decorreram durante o ano passado e a formalização da candidatura é feita esta sexta-feira.

Integra este conjunto monumental da Baixa Pombalina o Torreão Poente da Praça do Comércio, um edifício que em si mesmo é uma peça museológica, datando do período final de reconstrução da Baixa após o terramoto de 1755, e que será objeto de requalificação para acolher um núcleo do Museu de Lisboa.







A reportagem é da jornalista Arlinda Brandão.