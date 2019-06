Lisboa recebe Noite da Literatura Europeia

Foto: Eunic/DR

A edição deste ano da Noite da Literatura Europeia concentrou-se na Colina de Santana, onde, em 15 espaços diferentes daquela zona histórica – do Centro Galego de Lisboa até à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, passando pela Biblioteca de São Lázaro, pela Galeria Monumental e pelo Paço da Rainha.



A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal, conta com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, e realiza-se no âmbito das Festas de Lisboa, em parceria com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e a Junta de Freguesia de Arroios.