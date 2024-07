"Livros de Fotografia em Portugal" melhor livro de investigação na PhotoEspaña

A decisão do júri, anunciada ao final do dia de quinta-feira, reconhece em "Livros de Fotografia em Portugal: Da Revolução ao Presente" um "profundo trabalho de investigação [...], aliado a uma conceção cuidada", fazendo desta obra, "simultaneamente um fotolivro de fruição e uma ferramenta bibliográfica para futuras investigações".

"Livros de Fotografia em Portugal: Da Revolução ao Presente", publicado no passado mês de janeiro, com edição conjunta da Ghost, Pierrot le Fou e STET, reúne resultados de uma investigação sobre a história do livro de fotografia em Portugal, desde a década de 1970, como "recurso de criação artística e documental e ponto de convergência para a colaboração entre fotógrafos, designers, escritores e editores".

Esta obra teve como editores David Alexandre Guéniot, da Ghost, Filipa Valladares, curadora, editora e livreira, fundadora da STET, o investigador José Luís Neves e Susana Lourenço Marques, professora de História da Fotografia da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, da Pierrot le Fou.

A obra traduz e contextualiza um levantamento exaustivo da edição de fotografia em Portugal nos últimos 50 anos, reunindo textos dos investigadores, historiadores de arte, curadores e editores Catarina Rosendo, Emília Tavares, Filipe Figueiredo, Inês Fernandes, João Seguro, José Bértolo, José Luís Neves, Margarida Medeiros, Mário Moura, Miguel von Hafe Pérez, Sandra Vieira Jürgens, Sérgio Mah, Susana Lourenço Marques, Susana M. Martins e Tania Martuscelli.

De acordo com o texto de apresentação da obra, "Livros de Fotografia em Portugal: Da Revolução ao Presente" faz "uma contextualização abrangente" do livro de fotografia português, através tendo em conta "aspetos históricos, políticos, artísticos e sociais" do país.

Para os editores, "o reconhecimento pelo PhotoEspaña, um dos mais importantes festivais de fotografia a nível mundial, sublinha a importância e o impacto deste estudo no domínio da história da fotografia nacional e internacional".

A investigação teve o apoio do Instituto de História da Arte da Universidade Nova, no contexto do projeto "Imagens e Livros. Estudo sobre o património editorial fotográfico em Portugal (1974 até ao presente)", e a Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian acolheu a investigação no seu espaço, entre setembro de 2021 e março de 2022.

A PhotoEspaña distinguiu igualmente "Nothing Personal: The Back Office of War", de Nikita Teryoshin, como melhor livro na área de criação, "On the geography of green", de Linarejos Moreno, na área de bibliografia, e "The government hates you", de Christopher Gregory-Rivera, como primeira obra.

O festival PhotoEspaña, que decorre de 10 de maio a 29 de setembro, reúne 84 exposições, com a participação de 293 fotógrafos e artistas visuais.