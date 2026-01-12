Lula exalta vitórias de Wagner Moura e "O Agente Secreto" nos Globos de Ouro

"Melhor Filme de Língua não Inglesa e Melhor Ator de Drama. Uma dupla vitória de `O Agente Secreto` nos Globos de Ouro para entrar para a história do cinema brasileiro. Dia de glória e reconhecimento ao talento de nossos artistas", resumiu assim o chefe de Estado brasileiro, nas redes sociais.

Referindo-se a Wagner Moura, Lula da Silva frisou que "a merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto emociona em `O Agente Secreto`".

Já sobre o filme, o Presidente brasileiro sublinhou que "o troféu coroa o trabalho potente do querido diretor Kleber Mendonça Filho" e que este é "um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro".

"Viva Wagner Moura, a incrível Tânia Maria, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Gabriel Leone, Carlos Francisco e toda a equipe que escreve mais um lindo capítulo da história do cinema brasileiro com essa premiação", concluiu.

A atriz brasileira Fernanda Torres, que venceu no ano passado o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático e logo de seguida o Óscar de Melhor Atriz com o filme "Ainda Estou Aqui", também recorreu às redes sociais para enaltecer mais uma vitória do cinema brasileiro.

"Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu a atriz brasileira, referindo-se ao baiano Wagner Moura e ao pernambucano Kleber Mendonça Filho, ambos nascidos em estados nordestinos brasileiros.

Esta é a primeira vez na história que o Brasil vence dois galardões numa mesma edição do Globo de Ouro.

Em 1999, o filme "Central do Brasil" foi indicado às categorias de Melhor em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz em Filme Dramático, na qual Fernanda Montenegro venceu.

"Ainda Estou Aqui", em 2025, foi novamente nomeado para as duas categorias e Fernanda Torres (Filha de Fernanda Montenegro) levou para casa o prémio de Melhor Atriz em Filme Dramático.

O cinema brasileiro fez história esta madrugada ao vencer duas estatuetas nos Globos de Ouro, com o filme "O Agente Secreto" a ser considerado o Melhor em Língua Não Inglesa e Wagner Moura a ser distinguido como Melhor Ator.

"O Agente Secreto é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional", disse Wagner Moura, ao aceitar o Globo de Ouro. "Se o trauma pode ser passado de geração em geração, os valores também podem", continuou, dedicando o prémio aos que continuam a "defender os seus valores em momentos difíceis".

Foi a primeira vez que o Globo de Ouro de Melhor Ator foi entregue a um brasileiro. Moura, que venceu numa categoria onde também estavam Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Joel Edgerton, Oscar Isaac e Jeremy Allen White, terminou o discurso falando em português para toda a gente no Brasil que assistiu à cerimónia.

"Dedico isto aos cineastas jovens", tinha dito, minutos antes, o realizador Kléber Mendonça Filho, ao receber o Globo de Ouro para Melhor Filme em Língua Não Inglesa. "Este é um momento muito importante na História para fazer filmes, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil", afirmou, em inglês.